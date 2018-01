MP denuncia 13 por 'Farra dos Combustíveis' no RS O Ministério Público denunciou hoje 13 pessoas envolvidas em um esquema em que parentes e amigos de vereadores do município de Santana do Livramento (RS) abasteciam veículos particulares com dinheiro público. O caso veio à tona ao longo de 2011 e ficou conhecido como "Farra dos Combustíveis".