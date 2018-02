MP defende isonomia entre mensaleiros e demais detentos O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) enviou nesta quinta-feira, 21, uma recomendação à diretoria do presídio e Sistema Penitenciário do DF para que seja seguido o princípio da isonomia no tratamento aos internos e visitantes das unidades prisionais.