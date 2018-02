MP de atingidos pela seca pode ser votada esta semana O Plenário da Câmara pode votar nesta semana a Medida Provisória 587/12, que beneficia famílias de agricultores atingidos pela seca em 2012. A Medida Provisória dá um aumento do Seguro-Safra e do Auxílio Emergencial Financeiro para produtores impactados pela seca e que tiveram perdas na safra 2011/2012. As informações são da Agência Câmara.