MP da Basileia é aprovada por comissão no Congresso A Comissão Mista do Congresso, criada para analisar a Medida Provisória 608/2013, conhecida como MP da Basileia, aprovou na tarde desta quarta-fdeira o parecer do relator senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB). A MP tem por objetivo dar mais solidez a instituições financeiras e evitar choques, como o que provocou a crise de 2008.