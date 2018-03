MP-BA quer divulgar lista de candidatos que sejam réus

O Ministério Público Federal da Bahia expediu, no fim de semana, uma recomendação aos promotores de Justiça do Estado para que divulguem as listas de candidatos nas próximas eleições municipais que estejam respondendo a processos de qualquer natureza. "Nossa intenção é dar o máximo de transparência ao processo eleitoral", diz o procurador-geral de Justiça do Estado, Lidivaldo Britto. "A população tem o direito de saber quais são as acusações às quais seus candidatos respondem antes de definir o voto." O MP também divulgou, em seu site, a lista de gestores e ex-gestores municipais baianos que são alvos de ações penais ajuizadas pelo órgão desde 2000. No total, são 413 processos.