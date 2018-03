MP apura denúncia de delegado sobre obstrução na Satiagraha

O Ministério Público Federal abriu procedimento administrativo nesta sexta-feira, 18, para apurar a denúncia do delegado Protógenes Queiroz de que houve obstrução à investigações da Operação Satiagraha. Na queixa formal, Protógenes alega ter sido afastado das investigações e queixou-se de falta "de recursos humanos e materiais para a condução da investigação", segundo informação do MPF. A versão oficial da Polícia Federal é de que Protógenes pediu para sair para fazer um curso. O caso levou à prisão o banqueiro do Opportunity, Daniel Dantas, e o tornou réu por corrpção ativa. Veja também: PF não divulgará íntegra da fita da reunião da Satiagraha Ouça trechos da reunião que decidiu a saída do delegado Apesar do apelo de Lula, Protógenes deixa caso Dantas na sexta Juiz aceita denúncia e Daniel Dantas vira réu por corrupção ativa Entenda como funcionava o esquema criminoso Veja as principais operações da PF desde 2003 As prisões de Daniel Dantas De acordo com o MPF, a representação está nas mãos do procurador da República Roberto Antonio Dassié Diana, coordenador do grupo de controle externo do órgão, que deverá solicitar na próxima semana a fita com a íntegra do áudio da reunião que decidiu a saída de Protógenes. Na última quinta, a PF divulgou trechos da reunião para tentar afastar os rumores de que o delegado foi afastado do comando da Satiagraha por pressões políticas. Protógenes, que reclamara de boicote, admitiu na reunião que teve o apoio da cúpula da PF, que "errou" ao chamar a imprensa para filmar as prisões e que criou "um grande problema para os colegas". Com os diálogos selecionados, só com algumas das falas de Protógenes na reunião, a PF quis provar que o delegado, diante dos erros cometidos, foi naturalmente afastado da operação. A divulgação foi feita com o consentimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de, na última quarta, ele ter pedido em público que Protógenes voltasse à chefia da operação. Com o gesto, Lula quis eliminar as suspeitas de que haveria uma articulação no governo contra o delegado e a favor dos alvos da Satiagraha - investigação sobre suposta "organização criminosa" comandada pelo banqueiro Daniel Dantas, preso pela PF duas vezes e libertado por determinação do Supremo Tribunal Federal. A reunião de segunda-feira, na Superintendência de São Paulo da PF, durou cerca de duas horas e meia e foi toda gravada - o que é comum nos encontros de cúpula da polícia. Nos trechos divulgados, que somam menos de cinco minutos de conversa, não há sinais de pressão política sobre o delegado. E a direção da PF usa como argumento final para não manter Protógenes na operação o fato de ele ter processado a própria PF para, mesmo estando na presidência de um inquérito especial, ter direito a fazer um curso de especialização, em Brasília. Colaboração Protógenes tentou permanecer na operação como uma espécie de "colaborador", fazendo o curso durante os dias úteis, mas ouvindo testemunhas e fazendo interrogatórios aos sábados e domingos. O diretor da Divisão de Combate ao Crime Organizado, Roberto Troncon, que presidiu a reunião, acabou levando Protógenes a concluir que seria melhor "distribuir para um dos colegas" o inquérito, porque seria absurdo, em termos de técnica policial, e um abuso contra os direitos dos depoentes, obrigá-los a depor nos fins de semana. Conforme a direção da PF, mesmo sabendo da coincidência de datas entre o curso e o final do inquérito, Protógenes insistiu em ficar no caso até o fim. Protógenes aparece em um trecho assumindo a responsabilidade por vazamentos e por privilegiar a TV Globo. "O (Protógenes) Queiroz falhou", diz ele, falando na terceira pessoa. "O doutor Troncon me depositou (confiança) e eu firmei compromisso com ele, mas falhou ao meu controle."