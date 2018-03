MP ameaça paralisar Câmara O impasse sobre a MP 446 poderá paralisar as votações na Câmara logo no primeiro dia de trabalho após o recesso parlamentar. O presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), criou um problema para as votações na Câmara quando anunciou a devolução da MP ao Executivo no ano passado. A medida continua valendo e passará a trancar a pauta do plenário da Câmara já na quarta-feira. No entanto, ela ainda não foi encaminhada à Casa pelo Senado. Qualquer outra votação e a aprovação de projetos estarão sob o risco de anulação na Justiça se passarem na frente da MP.