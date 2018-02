MP acusa sete suplentes de arrecadação ilícita em São Paulo

A ofensiva do Ministério Público (MP) contra as doações irregulares na campanha atinge também os suplentes a vereadores de São Paulo. Sete deles são acusados de ter feito captações ilícitas, dos quais três ocupam hoje vagas na Câmara Municipal. O único julgado até agora foi Quito Formiga (PR), declarado inelegível por três anos.

Ele ocupa a cadeira deixada por Marcos Cintra, que se licenciou para assumir a Secretaria do Trabalho. Os outros dois suplentes em exercício que correm o risco de ser punidos são Anibal de Freitas (PSDB) e Edir Sales (DEM). Freitas ocupa a vaga do vereador Ricardo Teixeira (PSDB). Edir já substituiu três vereadores nesta legislatura: Milton Leite, Domingos Dissei e, atualmente, Marco Aurélio Cunha, todos do Democratas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caso o juiz eleitoral decida aplicar aos suplentes o mesmo critério adotado para condenar os 14 vereadores, deverão ser punidos Freitas, Edir e Aurélio Nomura (PV). Todos obtiveram só da Associação Imobiliária Brasileira (AIB) mais de 20% do total de recursos arrecadados pela campanha.

Outros três suplentes receberam doações da AIB: Myryam Athie (PDT), R$ 50 mil; Nabil Bonduki (PT), R$ 66 mil; e Ronaldo Koloszuk (PPS), R$ 25 mil. Eles também são acusados de se beneficiar de recursos repassados por concessionárias de serviços públicos, assim como Márcio Youssef (PV), que recebeu R$ 50 mil de uma viação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.