MP aciona casal Garotinho por suposto desvio de verba O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra os ex-governadores do Estado Anthony e Rosinha Garotinho. Segundo o MP, 86 pessoas também foram acusadas de operar um suposto esquema de desvio de verbas públicas por meio de organizações não-governamentais (ONGs) e empresas de fachada. A investigação, que durou dois anos, foi realizada pelas Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania.