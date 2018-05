MP 462 entra no prazo final; relatores analisam emendas

No Senado, as indicações recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal de Contas da União (TCU) conduzem as conversas políticas. A sabatina de José Antonio Dias Toffoli, advogado-geral da União, indicado para o STF deverá acontecer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no dia 30 de setembro. Já o ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, indicado para o TCU, deverá ser sabatinado amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Não adiantaram as declarações do deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) de que não entrará na questão dos royalties em seu parecer sobre o projeto que estabelece o regime de partilha na exploração e na produção do petróleo da camada pré-sal. Deputados encheram o projeto de emendas, como são chamadas as propostas de alteração do texto original, com diferentes propostas sobre partilha dos royalties na tentativa de buscar uma fatia dos recursos e a definição do modelo neste ano. Relator do projeto, Henrique Alves terá de dar parecer sobre as 350 emendas apresentadas.

Como relator, o deputado Antonio Palocci (PT-SP) terá de analisar 301 emendas feitas ao projeto que cria o Fundo Social. Com diversos setores interessados em resolver suas demandas, foram apresentadas propostas de todo tipo. Palocci, no entanto, assim que assumiu a função, avisou que os que procuram resolver seus problemas imediatos devem buscar outra fonte de financiamento. Palocci foi escolhido especialmente para a relatoria deste projeto para barrar as tentativas de pulverizar o dinheiro do fundo.

O relator do projeto que cria a empresa pública Petro-Sal, Luiz Fernando Faria (PP-MG), tem 105 emendas para analisar, inclusive uma que altera o nome da estatal para Petromar. Dos quatro projetos do pré-sal, o que autoriza a capitalização da Petrobras foi o que recebeu o menor número de emendas, 67. Os relatores e os presidentes das comissões especiais assumiram seus postos, na quarta-feira passada, prometendo cumprir o prazo fixado pelo presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), de concluir os trabalhos no início de novembro. Temer marcou o dia 10 de novembro para início das votações dos projetos no plenário. As reuniões das comissões estão confirmadas para amanhã e depois.

Disposto a limpar a pauta e a tirar os esqueletos do armário, o presidente da Câmara leva ao plenário nesta semana para votação em segundo e último turno a proposta de emenda constitucional que aumenta em cerca de 7 mil vereadores no País. Mais uma vez, o Salão Verde e os corredores da Câmara deverão ficar lotados com os suplentes de vereadores pressionando os deputados pela aprovação.

Nesta semana, no entanto, não deverá se repetir a votação frenética registrada no plenário na semana passada, quando foram aprovados o projeto de lei eleitoral e outros quatro projetos de lei, além de duas propostas de emenda constitucional. Um projeto de lei sobre reforma agrária está tramitando em regime de urgência e trancando a pauta, dificultando a liberdade dos deputados e incluírem outros projetos na pauta.

Até quarta-feira, no entanto, a Câmara deverá votar a medida provisória 462, que recebeu 23 alterações no Senado e precisa de nova votação pelos deputados. Essa é última semana de validade da MP, que vai caducar no domingo. A MP foi editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para socorrer o caixa das prefeituras, mas agora tem alterações para atender diversas demandas. Essa é a última medida provisória antes da entrada em vigor da nova regra instituída por Temer de não permitir a inclusão de emendas ao texto de assuntos que não tem relação com a proposta original.

Os acréscimos dos senadores ajudam ruralistas endividados, mudam reserva extrativista de lugar para permitir funcionamento de estaleiro, isentam impostos, doam feijão, convalidam repasses de dinheiro do Bolsa-Família, entre outros. Uma emenda aprovada beneficia os exportadores que aproveitaram indevidamente o crédito-prêmio do IPI. A dívida poderá ser parcelada, com redução de multas e juros de mora. Os senadores também aprovaram uma emenda abrindo a porta para que as empresas exportadoras que não haviam usado o benefício do crédito-prêmio no período de 1983 a 1990 possam requerê-lo.