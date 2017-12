Movimentos sociais liberam rodovia e desocupam sede de empresa Trabalhadores ligados às 11 entidades da Articulação de Movimentos Sociais, Rurais e Urbanos da Bahia que realizam protestos e manifestações esta semana no Estado decidiram, nesta quinta-feira, recuar em todas as ações radicais que efetivaram para pressionar os governos federal e do Estado ao atendimento do rol de 300 reivindicações que cobram das autoridades desde o ano passado. Pela manhã um grupo chegou a interditar mais uma vez o trecho da rodovia BR-324 no município de Capim Grosso, mas a estrada foi liberada ao meio-dia. Do mesmo modo, os manifestantes desocuparam o prédio da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) e um projeto de irrigação que está sendo implantado pelo governo estadual no município de Tucano e decidiram não cumprir as ameaças de fechar outras três rodovias federais. "Como fomos recebidos por representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Ministério Público Federal, resolvemos recuar", disse Gilmar dos Santos Andrade, um dos líderes do movimento. Segundo ele, os prédios do governo estadual também deixaram de ser alvo dos manifestantes devido a uma nova promessa de reuniões com secretários estaduais. Mas, no fim da tarde, sentindo-se mais uma vez ludibriados, pois os trabalhadores não haviam sido recebidos por ninguém do Estado, cerca de 400 manifestantes discutiam se voltariam a radicalizar. Eles conseguiram uma área do Departamento Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS), em Salvador, para acampar e ficar na capital até definir "os rumos do movimento", conforme disse Andrade.