Movimentos sociais levarão 300 ônibus para posse de Lula O PT anunciou, por meio de nota no site do partido, que cerca de 300 ônibus com pessoas de pelo menos cinco Estados brasileiros são aguardados nesta segunda-feira, em Brasília, para a festa cívica da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para as 16 horas. Segundo Wilmar Lacerda, dirigente nacional do PT e um dos coordenadores do comitê, as caravanas, organizadas pelo próprio comitê e por movimentos sociais, devem chegar à cidade na manhã desta segunda-feira. Cerca de 100 ônibus devem trazer moradores do próprio Distrito Federal que desejam assistir à posse. Outros 65 virão de cidades da região, incluindo algumas cidades de Minas Gerais. E pelo menos 60 devem partir de Goiás. Brasília também receberá caravanas vindas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Wilmar Lacerda informou também que um desses 300 ônibus transportará a Brasília cerca de 40 kalungas, integrantes de uma comunidade quilombola do sertão goiano. "O presidente Lula fez muitas melhorias na comunidade, e os kalungas querem retribuir com sua presença na posse", explicou o dirigente nacional do PT. O quilombo, que abriga atualmente cerca de 4.500 pessoas, fica na zona rural dos municípios de Teresina de Goiás, Cavalcante e Monte Alegre. Representantes de movimentos sindicais, rurais, estudantis, de mulheres e negros também são esperados para a festa da posse, que será aberta com shows de bandas locais em frente à Catedral de Brasília, na Esplanada dos Ministérios. No local, serão vendidos kits com camiseta, bandana e bandeira ao custo de R$ 10. De acordo com José Zunga, da coordenação do comitê de posse, também serão distribuídos cerca de um milhão de panfletos. Ao todo, serão instalados 200 banheiros químicos ao longo da Esplanada.