Movimentos e CUT mobilizam-se contra privatização

Representantes dos trabalhadores das empresas estatais do Estado, representantes de outros movimentos sociais, e a Central Única dos Trabalhadores (CUT), organizaram-se hoje em frente ao prédio da Secretaria da Fazenda, em um protesto contra o que consideram o iminente processo de privatização das empresas no Governo José Serra (PSDB). Cerca de 100 manifestantes, portando faixas e um boneco representando "o fantasma das demissões", gritavam palavras de ordem contra o processo em análise pelo governo do Estado. Paralelamente à manifestação, a Secretaria da Fazenda realiza na manhã de hoje à abertura dos envelopes da licitação que irá definir a consultoria que fará a avaliação econômico-financeira de todas as participações acionárias do Governo paulista nas suas empresas controladas. Essas avaliações servirão de base para a atualização monetária de todo o ativo mobiliário do Estado registrado no balanço do governo paulista. A avaliação irá abranger 18 empresas.