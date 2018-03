Movimentos do campo se mobilizarão por plebiscito Organizações sociais do campo, entre eles o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), vão realizar uma mobilização no dia 11 de julho em que uma das reivindicações será a defesa de um plebiscito popular. O anúncio foi feito por Alexandre Conceição, membro da direção do MST. "Nós vamos para a rua no dia 11 (de julho) para fazer uma paralisação nacional neste País e, sobretudo, pela defesa de um plebiscito popular", disse Conceição. Junto a outras lideranças do campo, Conceição esteve reunido nesta tarde com a presidente Dilma Rousseff e com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, responsável pela interlocução no Planalto com os movimentos sociais.