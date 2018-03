Movimento protesta em SP contra cessão de terreno público ao instituto de Lula

SÃO PAULO - Integrantes de movimentos contra a corrupção criados no ano passado a partir de mobilização pelas redes sociais se reuniram na tarde desta quarta-feira, 18, na Câmara Municipal de São Paulo, para protestar contra a doação de um terreno para o instituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Prefeitura.

Eles alegam que a decisão será tomada no plenário sem ter passado por uma audiência publica. O projeto, do prefeito Gilberto Kassab (PSD), prevê a cessão por 99 anos de um terreno de 4,4 mil metros quadrados na região da Luz. O Instituto Lula planeja erguer ali o Memorial da Democracia, que deve receber o acervo do ex-presidente.

Na tarde desta quarta-feira, vereadores farão a primeira votação do projeto. Ainda haverá uma segunda votação, que deve ocorrer em outro dia. Segundo o líder tucano na Câmara, Floriano Pesaro, há espaço entre a primeira e a segunda votação para realizar uma audiência publica.