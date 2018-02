Movimento na Caixa quintuplicou com boatos

No último final de semana, o boato lotou agências da Caixa em diversos pontos do País, sobretudo em capitais do Nordeste. O pico da procura, segundo a ministra, ocorreu no sábado, 18, quando "o movimento (no total de saques) foi cinco vezes maior". Entre o sábado e o domingo, segundo informou a Caixa, mais de R$ 150 milhões foram sacados por famílias em benefícios do Bolsa Família e cerca de 900 mil saques foram feitos.

A ministra também disse que o Ministério estuda outros meios de informar a população assistida sobre o programa, para evitar situações como as do final de semana. Segundo ela, a situação foi agravada pelo fato de as agências estarem fechadas. "(Com a agência fechada) A nossa capacidade de conversar com a população é muito menor. Como a boataria se espalhou no final de semana, não pudemos dar apoio (à população)". Uma das possibilidades estudadas, disse a ministra, é criar um serviço de mensagem por celular para fazer comunicados diretamente ao beneficiado.