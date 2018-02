Movimento 'Fora Sarney' está no Twitter

Depois do perfil falso, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP) ganhou outra página no Twitter- desta vez, o movimento "Fora, Sarney". A página já conta com mais de 700 seguidores. Procurada pelo estadao.com.br, a assessoria de Sarney disse que não vai tomar nenhuma medida contra a página e que o presidente "lamenta, mas respeita". "Não, não vamos tomar (nenhuma medida). Uma coisa é se fazer passar por ele (sobre o perfil), outra coisa é abrir um site 'Fora, Sarney'. Não tem crime nenhum nisso, é manifestação política", disse a assessoria.

Na identificação de usuário do Twitter, aparece o nome "Fora Sarney". Além da página, há também um site na internet que recolhe assinaturas pelo movimento desde o dia 21, somando mais de três mil.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ontem, cresceram apelos de senadores para que ele deixe o cargo, diante das denúncias de atos secretos no Senado e favorecimento de parentes, revelados pelo Estado. A nova denúncia, publicada em reportagem na última quinta, revelou que um neto de Sarney - José Adriano Cordeiro Sarney - é um dos operadores do esquema de crédito consignado para funcionários da Casa.

No Senado, os parlamentares negam haver um movimento articulado pela saída do presidente do Senado, mas avaliam a situação de escândalos como "grave". "Não tem um movimento articulado, uma decisão de um grupo de forma coletiva da situação do presidente. O que está claro é que a situação do presidente está cada vez mais frágil, de insustentabilidade política", disse o senador Renato Casagrande (PSB-ES)estadao.com.br, na última quinta-feira.

Na semana passada, um perfil falso do presidente do Senado estava no Twitter, mas saiu do ar no fim do dia. Procurado pelo estadao.com.br, o gabinete de Sarney afirmou no dia 19 que ficou sabendo do perfil deletado pela reportagem. "O negócio começou a crescer e devem ter ficado com medo que se descobrisse a autoria", informou. Antes, o gabinete havia informado que procurara a Polícia Legislativa do Senado para identificar o usuário que criou o perfil, a fim de entrar com as "medidas judiciais cabíveis''.

Ainda segundo sua equipe de comunicação, Sarney não tem planos de se tornar adepto do Twitter, assim como fez o governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência em 2010, José Serra (PSDB).