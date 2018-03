Movimento faz enquete para eleger político mais corrupto de 2012

SÃO PAULO - O Movimento 31 de Julho, grupo criado no Rio de Janeiro e que atua na internet no combate à corrupção, lançou na última segunda-feira, 2, a segunda edição do Troféu Algemas de Ouro. O concurso, cuja votação será realizada pelo Facebook, vai eleger o campeão da impunidade depois de envolvimento em casos de corrupção no Brasil.

A lista dos candidatos é encabeçada pelo ex-senador Demóstenes Torres, cassado após envolvimento no esquema chefiado pelo contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Em seguida, aparece o deputado Eduardo Azeredo (PSDB), cujo nome está enredado no caso do mensalão tucano em MG. Entre os candidatos, estão também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado federal Paulo Maluf (PP).

A votação acontece até o dia 15 de janeiro e o resultado deve sair somente no dia 20.

A primeira edição do Troféu Algemas de Ouro, realizada em 2011, foi vencida pelo senador José Sarney (PMDB), que obteve 60% dos 7 mil votos. Nesse ano, as Algemas de Prata ficaram com o ex-ministro José Dirceu (PT) e as de Bronze, com a deputada federal Jaqueline Roriz (PMN).

Veja a lista completa dos candidatos para as Algemas de Ouro 2012:

Demóstenes Torres (ex-DEM-GO)

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

Erenice Guerra (PT)

Fernando Pimentel (PT)

Fernando Cavendish (Delta)

Jader Barbalho (PMDB-PA)

José Roberto Arruda (ex-DEM-DF)

Lula (PT)

Paulo Maluf (PP-SP)

Sérgio Cabral (PMDB-RJ)