Movimento espalha cartazes ‘Fora Dilma’ em Florianópolis

FLORIANÓPOLIS - O principal agitador político contra a presidente Dilma Rousseff em Santa Catarina é o Movimento Brasil Livre. As articulações do grupo, através das redes sociais, para organizar os protestos do próximo domingo começaram no dia 20 de junho.

Em Florianópolis, a concentração sairá às 15h do Trapiche da Avenida Beira-Mar Norte e seguirá até o prédio da Justiça Federal, na mesma avenida.

A maioria dos partidos políticos não se pronunciou, mas o PSB estadual produziu vídeos em apoio ao protesto. Paulo Bornhausen, ex-deputado federal, é uma das vozes que instiga a mobilização.

Na capital, cartazes de "Fora Dilma, Vem pra Rua", foram colados em diversos pontos turísticos, como a Lagoa da Conceição, o Morro da Cruz e o centro histórico. O coordenador estadual do Movimento Brasil Livre, Alexandre Paiva, afirma que o objetivo é "exigir o fim do governo petista".

