Movimento critica destinação de recursos para Copa Os organizadores do 17º Grito dos Excluídos em Curitiba, que tem como lema "Pela vida grita a Terra...Por direitos, todos nós", pretendem denunciar a "forma autoritária" e a "não prioridade social" na destinação dos recursos visando à Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, durante evento previsto para as 8h30 de amanhã, 7, na Paróquia São João Batista, próximo à Vila Torres. De acordo com a irmã Inês Zanin, da Comissão da Dimensão Social da Arquidiocese de Curitiba, recursos destinados a esses eventos podem fazer falta no atendimento aos pobres.