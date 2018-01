Movimento convoca novo ato contra escândalo no DF Em mais um protesto contra os recentes escândalos em Brasília, sobre o esquema de distribuição de propinas entre políticos e autoridades, o Movimento Brasília Limpa realizará na terça-feira mais uma manifestação. A entidade vai distribuir adesivos e fitas brancas em dez cruzamentos da cidade e pede que nesse dia os veículos trafeguem com faróis acesos e buzinas acionadas. "Nossa luta só termina quando Brasília estiver limpa da corrupção", afirma nota divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Distrito Federal, que integra o movimento.