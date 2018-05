Cresce movimento de manifestantes na Paulista e Anhangabaú

SÃO PAULO - O fluxo de pessoas na avenida Paulista e no Vale do Anhangabaú, que devem reunir manifestantes pró e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, começa a aumentar com a proximidade do início da votação na Câmara. As duas pistas da Paulista começaram a ser interditadas para o trânsito de veículos às 10h, como tem acontecido em todos os domingos.

Manifestantes contra o impedimento já enchem o Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Militantes sindicais, de movimentos sociais e também cidadãos não ligados a organizações carregam faixas contra o golpe e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e gritam "Não vai ter golpe, vai ter luta".

inda não há estimativa de público, mas a população já ocupa uma extensão que vai do Viaduto do Chá, onde um carro de som faz as vezes de palco, até à esquina com a Avenida São João.

"Votei na Dilma, mas tenho várias críticas ao governo dela. Isso não quer dizer que ache que ela deva sofrer impeachment. Ainda mais desse jeito. É golpe. Não dá para ficar em casa vendo isso", contou a estudante Sofia Morro Azul, de 19 anos, moradora da Aclimação, zona sul.

Desde as 10h, manifestantes organizados vindo de cidades como Santos, no litoral, e Campinas, no interior, já ocupavam o Vale. Até o meio-dia, no entanto, a única liderança política que já havia sido vista era o ex-senador Eduardo Suplicy (PT). O secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, também esteve no local, passando rapidamente. Um pequeno efetivo policial acompanha o ato. São PMs que se escondem do sol sob a marquise dos prédios e as árvores do local. Já na estação do Metrô, vários seguranças fazem reforço ao patrulhamento local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o policiamento das regiões deve ser reforçado. As quatro ruas de cada lado da avenida Paulista e uma área de 500 metros de raio no Vale do Anhangabaú terão policiamento ostensivo para evitar qualquer tipo de confronto entre manifestantes.

Paulista. Já do lado pró-impeachment, um palco com um telão foi montado em frente ao edifício da Federação das Indústrias do Estado de São Paul (Fiesp), na Avenida Paulista, para transmissão da votação na Câmara dos Deputados.

Por volta das 14h30, uma multidão começou a se aglomerar em frente ao telão. Com vaias aos deputados da esquerda, palavras de ordem e cantos, os manifestantes esperam que os congressistas votem pelo impedimento da presidente Dilma.

A empresária Sara Ramos, de 44 anos, acredita que o impeachment "vai devolver a credibilidade do País", mas defende novas eleições em outubro. "Se o Brasil quiser ser levado a sério, precisa convocar novamente o povo para votar. Meu medo é quem sobrou para concorrer, já que todos estão enrolados e sujos."

A manifestante tem uma empresa de instalação de climatizador de vinhos para, segundo ela, clientes "da classe AAA que sentem pouco o efeito da crise". Mas ela conta que, nos últimos meses, eles têm reclamado. "Eu passei por dificuldades desde o começo do ano passado. A compra do supermercado fica menor, a família deixa de viajar. Não é reclamar por pouco, é reivindicar o direito de uma vida confortável que não seja só a de trabalhar para pagar as contas. Todo mundo merece viver."