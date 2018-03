Movimentação na Câmara em votação de MP atrai vendedoras de ternos

Brasília - A decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), de reforçar a segurança em dias de votação levou a Polícia Legislativa a vigiar o uso de gravata entre os homens que circulam pelo Salão Verde. A ausência do acessório é proibida pelo regimento da Casa, mas a regra não era seguida à risca. Geralmente, as gravatas só são exigidas para acessar o plenário. A reportagem do Broadcast Político viu dois homens serem advertidos pela ausência do acessório nesta quarta-feira, quando a Medida Provisória 665 é apreciada e o fluxo de pessoas na Câmara está alto.

