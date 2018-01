Motorista enfrenta chuva e lentidão no retorno do Litoral Norte A volta do Litoral Norte pela Rodovia dos Tamoios exigiu paciência e habilidade por parte dos motoristas. Pancadas de chuva foram constantes e o trânsito na SP 99, Rodovia dos Tamoios, ficou lento desde às 16h30. O pior trecho foi em Paraibuna, entre os kms 39 e 55, onde alguns pequenos acidentes, como colisões traseiras, causaram lentidão no trânsito. Por volta das 17h30, cerca de 35 carros por minuto subiam a serra. O tempo de viagem, que normalmente dura uma hora, durou duas horas. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual não houve acidentes graves nem mortes no trânsito.