Mosquito da dengue está em 65% dos municípios, diz Funasa O mosquito transmissor da dengue já está presente em 65% dos municípios brasileiros. Desde o início dos anos 90, o número de cidades atingidas pelo Aedes Aegypti só vem aumentando no Brasil. Dados da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) mostram que o total de municípios que enfrentam esse problema passou de 640 em 1991 para mais de 3.600 neste ano. "A curto prazo é impossível eliminar o mosquito nas cidades brasileiras", admitiu Jarbas Barbosa, diretor do Centro Nacional de Epidemiologia da Funasa. Por dia, o País gasta cerca de R$ 1 milhão em ações de combate à dengue. Neste ano, o governo federal vai repassar aos Estados e municípios R$ 475 milhões, R$ 115 milhões a mais do que no ano passado. Mas, na avaliação da própria Funasa, o aumento de recursos não basta. A falta de estrutura dos órgãos de vigilância sanitária, o sistema de limpeza pública, as condições ambientais e a ocupação desordenada nas cidades impedem uma solução definitiva para o problema. Como 90% dos focos do mosquito estão presentes em residências, o órgão ressalta que só uma mudança de comportamento poderia minimizar de fato a proliferação do mosquito. Os Estados em situação mais crítica são Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Amazonas e Bahia. O número de casos de dengue nesses cinco Estados teve um aumento de 2000 para 2001. No mesmo período, o total de pessoas atingidas nessas áreas passou de 60 mil para 170 mil. Modelo de traço urbanístico, nem a capital federal conseguiu resistir ao mosquito transmissor da dengue. O Aedes Aegypti atingiu até mesmo as superquadras residenciais da Asa Norte e Asa Sul, bairros de classe média bem ao redor das sedes do governo. A Vigilância Sanitária registrou neste ano 166 casos suspeitos em Brasília; dois já foram confirmados. O problema é maior nas cidades-satélite e Região de Entorno. As chuvas, o clima e a temperatura em torno de 25 graus contribuem para a proliferação da dengue em Brasília. A falta de pessoal para atuar no combate ao mosquito é outro fator favorável ao Aedes Aegypti. Cerca de 600 agentes de saúde atuam na área no Distrito Federal. O número é considerado insuficiente pela própria Secretaria de Saúde. "Muitos locais podem estar sem vistoria devido à falta de agentes", afirmou a diretora da Vigilância Epidemiológica, Disney Antezana. São Sebastião, cidade na periferia do Distrito Federal, apresentou até agora o maior número de pessoas com sintomas da dengue - 105 casos suspeitos. Os agentes de saúde estão vistoriando principalmente, tonéis, tambores e caixas d?água. Já nos bairros nobres da capital, os mosquitos costumam proliferar na água das bromélias, nos vasos de plantas e nas piscinas desativadas. Nos bairros do Lago Sul e Lago Norte, onde seis casos suspeitos foram notificados, a Vigilância Sanitária está tendo dificuldades de vistoriar boa parte das residências. Nesta época muitas famílias viajam e deixam a casa fechada. "O mosquito não tem preferência de condições socioeconômicas", disse Disney Antezana.