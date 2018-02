Mortos na ditadura militar são heróis, não vítimas, diz Lula

O presidente presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 12, em evento no Aterro do Flamengo que é preciso "transformar os mortos em heróis e não em vítimas". De acordo com ele, "todas as vezes que falamos dos estudantes e operários que morreram (na luta pela democracia), falamos mal de alguém que os matou".Para Lula, isso significa tratar os mortos como vítimas, e não como heróis. A declaração acontece após o presidente ter decretado o o fim da polêmica no governo sobre a revisão da Lei de Anistia.Segundo Lula, os brasileiros têm dificuldade em valorizar os seus mortos e disse que o último herói para o povo brasileiro foi Tiradentes. Veja também: Militares decidem pôr fim a debate sobre a Lei da Anistia Tentativa de punir torturador chegará ao STF Leia íntegra da Lei de Anistia Entenda o processo que resultou na Lei da Anistia Nos últimos dias, está havendo um debate público levantado pelos ministros da Justiça, Tarso Genro e da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo de Tarso Vannuchi, sobre se os militares responsáveis por tortura durante a ditadura militar deveriam ou não ser julgados por crime comum, sem o benefício concedido pela Lei da Anistia. Em outro momento do discurso, Lula afirmou que estava presente no evento em frente ao terreno onde ficava a sede da União Nacional dos Estudantes (UNE), no Aterro, para reconhecer a culpa do Estado pela destruição do prédio. "Não quero culpar uma ou outra pessoa, quero culpar o Estado brasileiro do qual sou presidente", afirmou. (Com Reuters)