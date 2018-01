Morto suspeito de atentado contra presidente do TRE-SE O principal suspeito de ser o mandante do atentado contra o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Sergipe, desembargador Luiz Mendonça, morreu hoje. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, Floro Calheiros Barbosa recebeu voz de prisão em Gurupi, no Tocantins, mas conseguiu fugir até Barreiras, na Bahia, onde morreu em um confronto com a polícia.