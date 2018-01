Morte de seqüestrador preocupa ministério A morte de Fernando Dutra Pinto, seqüestrador de Patrícia Abravanel, causou mal-estar na Esplanada dos Ministérios e levantou suspeita de ser mais um "crime de encomenda", cometido com a participação de policiais. "Eu me sinto revoltada e decepcionada com a morte da única testemunha de um episódio de repercussão nacional, que poderia falar de desmandos, achaques e corrupções da Polícia Civil de São Paulo", disse a secretária nacional de Justiça, Elizabeth Süssekind. Logo após a libertação de Patrícia, filha do apresentador Sílvio Santos, Fernando Dutra Pinto escapou de equipes policiais, numa fuga que acabou na morte mal explicada de dois policiais e em denúncias de corrupção. Elizabeth Süssekind ressalta que não se pode descartar que o seqüestrador, de 22 anos, tenha morrido em decorrência de causas naturais. "Não quero acusar ninguém, mas é preciso investigar se ocorreu morte por encomenda, o que certamente beneficiaria quadrilhas de policiais", disse. Ela lembra que o próprio governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi à mansão dos Abravanel na tentativa de libertar Silvio Santos, mantido como refém pelo seqüestrador, que após a fuga misteriosa retornou surpreendentemente ao local. "A morte desse rapaz de 22 anos é, no mínimo, suspeita." Segundo Elizabeth Süssekind, nenhum sistema prisional pode garantir integralmente a vida de um detento. E o seqüestrador, ao decidir não revelar nada sobre a fuga, se fragilizou. Fernando Dutra Pinto também não entrou para o programa especial de proteção a testemunhas, mantido pela Polícia Federal.