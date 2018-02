Morte de Ruy Mesquita é destaque na mídia internacional O falecimento do jornalista Ruy Mesquita, diretor de O Estado de S. Paulo, na noite de terça-feira, 21, repercute na imprensa de Portugal e da Espanha. Em Lisboa, a emissora de televisão "TVI" informou sobre a morte do jornalista que comandava "o mais antigo jornal da cidade de São Paulo e um dos maiores do Brasil". Também em Portugal, o Jornal de Notícias publicou reportagem em que cita a reação das autoridades brasileiras, como a presidente Dilma Rousseff.