Morte de Campos é destaque na imprensa dos EUA A notícia da morte trágica do candidato à Presidência do Brasil, Eduardo Campos, é destaque na imprensa norte-americana nesta quarta-feira, no noticiário das redes de televisão e na internet. "Morre proeminente figura política do Brasil e candidato à Presidência", destaca a CNN em sua página para os Estados Unidos.