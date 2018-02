Morte de agente da Monte Carlo será investigada pela PF

Essa atuação reforça a tese de que o crime seria vingança de membros da quadrilha, ou queima de arquivo e a Polícia Federal, que participa das investigações com a Polícia Civil, se prepara para assumir totalmente o inquérito, que deve ser federalizado. Por enquanto, porém, não estão descartadas outras hipóteses, como latrocínio, crime passional ou acerto de contas com desafetos. O agente sentia-se ameaçado e recentemente registrou Boletim de Ocorrência de uma suposta perseguição que teria sofrido próximo a um shopping.

Os autos da Monte Carlo mostram que Tapajós registrou a liberação de máquinas apreendidas no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) de Luziânia (GO), cidade goiana a cerca de 60 quilômetros de Brasília, além de ter monitorado encontros de Lenine e outros membros da quadrilha. Entre eles estão o delegado da Polícia Civil de Goiás, Hylo Marques, então titular da delegacia em Águas Lindas de Goiás, e Anderson Aguiar Drumond, auxiliar administrativo e chefe da divisão de serviços gerais da PF.

Sob o comando do delegado Matheus Mella Rodrigues, Tapajós trabalhou com outros seis agentes no monitoramento das interceptações telefônicas e dos e-mails dos principais denunciados na operação. O agente estava em horário de serviço quando foi assassinado - por volta das 15h, com dois tiros na nuca, à queima roupa, em frente ao túmulo dos pais e esse é mais um argumento pela federalização das investigações. O enterro está previsto para a manhã desta quinta-feira.

O crime foi testemunhado por um jardineiro e um coveiro, que prestaram depoimento nesta quarta. Uma terceira testemunha, ainda não localizada, teria ouvido o autor dos disparos proferir uma frase intrigante: "Isso é pelo nosso irmão". A polícia não localizou essa testemunha, mas faz um apelo para que as pessoas que tenham algo a acrescentar colaborem, tanto na localização dos criminosos, como do veículo da vítima, levado por um deles.