Morte de ACM deixa consternados servidores de seu gabinete A morte do senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA) causou muita consternação do gabinete dele em Brasília, que está repleto de funcionários e de amigos. Em meio ao clima de tristeza e ao choro de muitos, os servidores estão tomando providências para embarcar para Salvador, onde o corpo do senador será sepultado.