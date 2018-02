Morreu ministro do STJ Hélio Quaglia Barbosa

SÃO PAULO - O ministro do Supremo Tribunal de Justiça Hélio Quaglia Barbosa morreu nesta sexta-feira, 1, aos 66 anos, em conseqüência de falência múltipla dos órgãos, segundo o órgão. O ministro estava internado no Hospital Santa Rita, em São Paulo. <br> <br> Quaglia Barbosa era paulistano, estava na carreira jurídica desde 1968. Após ser desembargador, ele integrou o STJ, em 2004, depois de ter integrado por três vezes a lista tríplice que é encaminhada ao presidente da República para indicação. <br> <br> O ministro participou de casos de repercussão nacional, como os de homicídios que tiveram como réus o jornalista Pimenta Neves e do juiz cearense Pecy Barbosa, que assassinou um vigia de supermercado, de cujos processos foi relator. <br> <br> Participou, ainda, do julgamento de matérias como o afastamento da proibição de progressão criminal para os delitos hediondos e do pedido de federalização de crimes contra os direito humanos, no caso da missionária Dorothy Stang.