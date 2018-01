Em horário ainda não definido, após um culto ecumênico, o corpo do vereador será encaminhado ao crematório do cemitério da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Otávio Manente lutava contra um câncer no pulmão e estava internado desde o último domingo no Instituto do Coração (Incor), na capital. Otávio também foi secretário de Obras na gestão do prefeito William Dib.