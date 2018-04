Morre vereador baleado na Barra da Tijuca-RJ O vereador carioca Alberto Salles, do PSC, morreu no início da tarde de hoje no Hospital São Lourenço Jorge. Ele foi vítima de um atentado na manhã de hoje na Barra da Tijuca. O vereador foi atingido por três tiros na cabeça, disparados por ocupantes de um veículo de passeio. O vereador, durante o período eleitoral, havia anunciado ter recebido ameaças de traficantes ao fazer campanha eleitoral na Favela Mundial. A Polícia não sabe ainda se há ligação entre o crime as eleições. Salles estava em seu veículo oficial com o motorista José Natalino da Silva, quando foi interceptado por ocupantes de um outro carro. O motorista também foi atingido por um tiro no tórax. Os dois foram levados para o hospital São Lourenço Jorge, também na Barra da Tijuca. Salles estava no segundo mandato e não se reelegeu. Ele obteve 8.126 votos na última eleição.