Morre secretária de Políticas para as Mulheres do RS A secretária de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do Sul, Márcia Santana, morreu na madrugada desta quarta-feira, de mal súbito, em casa, no bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre. O governador Tarso Genro (PT), que estava em Brasília para uma reunião com outros governadores, cancelou os compromissos, viajou de volta a Porto Alegre para o funeral e decretou luto de três dias.