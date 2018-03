Morre Reynaldo de Barros, ex-prefeito de São Paulo

Reynaldo era sobrinho do ex-governador Ademar de Barros e um dos mais próximos colaboradores de Paulo Maluf (PP). Foi por indicação de Maluf, então governador de São Paulo, que se tornou prefeito entre 1979 e 1982.

Nos anos 90, foi secretário de Obras e Vias Públicas na gestão de Maluf na Prefeitura. Chegou a ser cotado como candidato à sucessão do prefeito, mas perdeu a indicação para Celso Pitta, eleito em 1996. Reynaldo deixou a Prefeitura em 1998, após o rompimento entre Pitta e Maluf. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.