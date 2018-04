Morre professor e cientista político Gildo Brandão Foi velado ontem em São Paulo o corpo do cientista político Gildo Marçal Brandão, professor da Universidade de São Paulo (USP). Ele faleceu na segunda-feira à noite, em São Sebastião, no litoral paulista, onde repousava com a família. Estudioso da história do pensamento político brasileiro, Brandão era "um dos intelectuais mais respeitados e reconhecidos em sua área de atuação", de acordo com o texto da nota oficial divulgada ontem pelo chefe do Departamento de Ciência Política da USP, professor Álvaro Vita.