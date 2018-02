Morre presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo

Antonio Carlos Viana Santos se formou em 1965 pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Em 1969, ingressou na magistratura, nomeado para a 3.ª Circunscrição Judiciária, com sede em Jundiaí (SP). Em 1988, foi promovido a desembargador e chegou ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Foi presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) durante o biênio 2000/2001 e havia assumido a presidência do TJ-SP no início de 2010. Ficaria no cargo até o final de 2011. Viana Santos atuou ainda como professor de Direito Civil.