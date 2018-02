Morre pai do presidente estadual do PT em SP Faleceu neste domingo, 12, em Araraquara (SP), Antonio Gomes da Silva, aos 77 anos, pai do deputado e presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva. Segundo comunicado do PT, o velório está sendo realizado na Funerária Fonteri e o sepultamento será às 17 horas, no Cemitério Parque dos Lírios, na Rua José Barbieri Netom 4000, em Araraquara.