Morre pai do governador do Rio

RIO - Darcy de Souza, de 88 anos, pai do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, morreu durante a madrugada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, zona sul no Rio. Em nota, a unidade lamentou o ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos de Darcy.

Junto da mulher Ercy Souza, mãe de Pezão, Darcy deu apoio ao ingresso do filho na vida política e era citado constantemente durante a propaganda eleitoral em rádio e TV quando Pezão concorreu ao Governo do Estado, em 2014.

De acordo com o Governo do Estado, o horário e o local do velório ainda não foram definidos.