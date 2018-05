Morre outro atingido por descarga elétrica O acidente envolvendo um trio elétrico durante carreata realizada no domingo em Ibiapina (CE) fez mais uma vítima. Ivanildo Firmo Ribeiro, de 19 anos, não resistiu às queimaduras provocadas por um fio de alta tensão que atingiu o veículo. Ele foi a segunda vítima fatal do acidente que deixou outros 11 feridos. A Delegacia Regional de Tianguá instaurou inquérito para apurar as responsabilidades pelo acidente.