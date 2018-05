Morre o vice-prefeito do Rio de Janeiro, Fernando Mac Dowell

O vice-prefeito do Rio de Janeiro, Fernando Mac Dowell, de 74 anos, morreu na noite deste domingo, 20. Ele estava internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na zona oeste, desde o último domingo, quando sofreu um infarto. Ele foi submetido a uma angioplastia de emergência, mas não resistiu. Até janeiro, Mac Dowell acumulava o cargo de vice-prefeito com o de secretário de transportes, quando foi substituído por Rubens Teixeira.

Em nota, o hospital informa que Mac Dowell faleceu devido a complicações decorrentes de um infarto agudo do miocárdio

Na semana passada, o prefeito Marcelo Crivella disse acompanhar a evolução do quadro de saúde de seu vice e pediu "ao povo do Rio de Janeiro que se una a ele em orações."

