Morre o senador Luiz Henrique aos 75 anos

FLORIANÓPOLIS - Morreu no início desta tarde o senador peemedebista Luiz Henrique da Silveira, 75 anos. Ele estava em casa, em Joinville, ao norte de Florianópolis, quando teve um mal súbito ao subir as escadas. Chegou ao hospital com falta de ar, teve duas paradas cardíacas e faleceu. A morte foi confirmada às 16h. O velório irá ocorrer no Centro de Eventos Cau Hansen, em Joinville.

Até o ano passado, Luiz Henrique era o único catarinense que conseguiu se eleger e reeleger governador de Santa Catarina. Também passou pela Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, pela prefeitura de Joinville e assumiu o cargo de ministro de Ciência e Tecnologia no governo José Sarney. Uma figura política tão importante surpreendeu nas últimas eleições. Ficou neutro na candidatura presidencial, não apoio nem Dilma Rousseff, nem Aécio Neves.