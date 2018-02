Morre o senador Jonas Pinheiro (DEM-MT) Faleceu na noite de ontem, às 21h35, de falência múltipla dos órgãos em razão de morte encefálica, o senador Jonas Pinheiro (DEM-MT). Ele será sepultado às 17h em sua cidade natal, Santo Antonio de Leverger (MT), onde o corpo é velado. Jonas Pinheiro foi internado no Hospital da Associação Médica Coronária (Amecor) de Cuiabá (MT) após parada cardiorrespiratória na noite do dia 10 de fevereiro. O presidente do Senado, Garibaldi Alves, viaja hoje para Mato Grosso a fim de prestar as últimas homenagens ao senador. As informações são do portal do Senado Federal.