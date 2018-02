Morre o senador Eliseu Resende

O senador Eliseu Resende (DEM-MG), de 81 anos, morreu na noite deste domingo, 2, em São Paulo, vítima de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado desde o dia 30 de novembro no Instituto do Coração (Incor).O senador já havia passado por duas cirurgias nos dias 8 e 24 de dezembro por causa de um tumor no intestino.

Resende nasceu em Oliveira (MG) e se formou em Engenharia Civil. Foi diretor-geral do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens (DNER) de 1967 a 1974 e ministro dos Transportes no governo de João Figueiredo, de 1979 a 1982. Durante o governo de Itamar Franco, assumiu o Ministério da Fazenda. Foi eleito três vezes deputado federal em 1994, 1998 e 2002 e senador em 2006.

O presidente do PR de Minas e presidente da CNI (Confederação Nacional dos Transportes), Clésio Andrade, irá assumir seu lugar no Senado.

O governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, divulgou uma nota de pesar sobre a morte do senador.

Leia a íntegra:

"Registro com pesar a perda para Minas de um dos mais íntegros homens públicos de sua história. O senador Eliseu Resende sintetizou a vocação mineira para a política e para o debate de ideias. Deputado, candidato a governador, ministro e senador, sempre primou pela defesa dos interesses dos mineiros e da nossa terra.

Pautando-se sempre pela sabedoria do contraditório, permanentemente defendeu o debate público como instrumento máximo da valorização da democracia. Como governador, em nome de todos os mineiros, expresso o mais profundo sentimento de tristeza com que o Estado de Minas Gerais encara a perda deste companheiro de tantas jornadas."