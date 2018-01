Morre o senador do Tocantins, João Ribeiro (PR)

PALMAS - O senador João Ribeiro (PR-TO) morreu nesta quarta-feira, 18, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, de complicações pulmonares. Diagnosticado com Síndrome Mielodisplásica Hiperfibrótica (SMD), em 2012, Ribeiro passou por transplante de medula em fevereiro deste ano. Em agosto, retomou as atividades no Senado. Voltou a ser internado em novembro, com problemas pulmonares. De acordo com nota do hospital, o senador faleceu ao meio-dia (horário de Brasília), em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral.

O Palácio do Planalto divulgou uma nota de pesar da presidente Dilma Rousseff nesta tarde."Foi com tristeza que tomei conhecimento da morte do senador João Ribeiro, ilustre representante do Estado do Tocantins. Líder do Partido da República no Senado, Ribeiro foi um companheiro leal da base aliada do governo. Foi sempre uma voz de contribuição positiva na relação entre o Legislativo e Executivo", cita a nota de Dilma.

Um dos políticos mais atuantes do Estado, João Ribeiro foi deputado estadual por Goiás e trabalhou, intensamente, para a criação do Tocantins. Seu nome era cotado como candidato das oposições ao Executivo estadual.

Sua trajetória também foi marcada por denúncias de trabalho análogo ao de escravos em suas fazendas. Ano passado, tornou-se réu em ação penal no Supremo Tribunal Federal, depois do acolhimento de denúncia feita pelo Ministério Público do Trabalho.

O senador deixa mulher e sete filhos, entre eles a deputada estadual Luana Ribeiro (PR). O velório será no Palácio Araguaia, sede do governo estadual, e o enterro nesta quinta-feira, 19, no Cemitério Jardim das Acácias, em Palmas.

O material da presidente menciona, ainda, que o senador era "de família humilde, foi engraxate, vendedor de picolé e trabalhou na roça. Foi prefeito de Araguaína, deputado estadual e, como deputado federal, peça importante na criação do estado do Tocantins". "Aos amigos e familiares, solidarizo-me neste momento de dor", conclui a presidente.

O governador Siqueira Campos (PSDB) decretou luto oficial de três dias e considerou que a morte de Ribeiro "deixa enorme lacuna na vida política, econômica e social do País, particularmente do Estado do Tocantins".

No Senado, Ribeiro será substituído pelo suplente, o empresário Ataídes de Oliveira, presidente do Pros no Tocantins.