Morre o ex-ministro Mauro Durante Foi enterrado na tarde deste sábado, em Juiz de Fora, Minas Gerais, o corpo de Mauro Durante, ex-ministro do governo Itamar Franco. Ele morreu nesta última madrugada, aos 63 anos, vítima de um infarto. Chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu. Amigo de Itamar e um dos mais antigos integrantes de seu grupo político, Durante atualmente assessorava o ex-presidente. O enterro foi no cemitério Parque da Saudade, em Juiz de Fora. Itamar está em Belo Horizonte e não foi ao sepultamento. O ex-presidente disse a pessoas próximas que não viajou a Juiz de Fora por estar muito abalado com a morte do amigo. Mauro Motta Durante nasceu em Juiz de Fora, em 1943. Sua ligação com Itamar vinha desde a juventude de ambos, que militaram juntos na política da cidade. Quando Itamar governou Juiz de Fora pela primeira vez, entre 1967 e 1971, Durante foi secretário-particular do então prefeito. No governo federal, ele chefiou o gabinete de Itamar quando este era vice-presidente, no governo de Fernando Collor de Mello. Quando o político mineiro assumiu a Presidência da República, em outubro de 1992, após o impeachment de Collor, Durante foi nomeado titular da Secretaria Geral da Presidência, cargo que ocupou até o fim do mandato, em 1994. Foi na gestão de Durante que o secretário-geral da Presidência ganhou status de ministro. Advogado, Mauro Durante também assessorou o senador Marco Maciel (PFL-PE), foi chefe do departamento jurídico da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), diretor-geral do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e presidente - na gestão de Fernando Henrique Cardoso - do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).