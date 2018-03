Morre o ex-ministro da Agricultura Mendes Ribeiro

SÃO PAULO - Morreu aos 60 anos neste sábado, 9, o ex-ministro da Agricultura Mendes Ribeiro (PMDB-RS). Ele lutava há dois anos contra um câncer no cérebro. Ribeiro comandou o ministério entre agosto de 2011 e março de 2013.

O político foi eleito para a Câmara dos Deputados por cinco mandatos consecutivos, desde 1996. No período, se candidatou à prefeitura de Porto Alegre, em 2004.

No Rio Grande do Sul, Mendes Ribeiro foi deputado estadual de 1986 a 1990 e de 1991 a 1994. Foi secretário da Justiça (1983-1984), de Obras Públicas, Saneamento e Habitação (1995-1996) e da Casa Civil (1996-1999). O início de sua carreira na política foi em 1982, quando foi eleito vereador de Porto Alegre pelo PDS, aos 28 anos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, a presidente Dilma Rousseff lamentou a morte do ex-ministro e ressaltou o empenho do gaúcho por um País mais justo e igualitário. "Hoje é um dia triste para todos nós que lutamos, como Mendes Ribeiro, pela democracia e por um país mais justo e menos desigual", diz o texto.

Leia abaixo a íntegra da nota:

“É com imensa tristeza que recebi a notícia da morte do meu amigo, ex-ministro Mendes Ribeiro. Hoje é um dia triste para todos nós que lutamos, como Mendes Ribeiro, pela democracia e por um país mais justo e menos desigual. É com dor que sinto sua partida. Meus sentimentos à dona Fernanda, aos filhos e amigos. Mendes era um amigo leal e um político sempre pronto para o diálogo e a tolerância".