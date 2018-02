Morre o ex-governador e ex-ministro José Aparecido

O ex-ministro, ex-governador do Distrito Federal e ex-embaixador José Aparecido de Oliveira, de 78 anos, faleceu no início da noite desta sexta-feira, vítima de insuficiência respiratória, segundo informações do Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. José Aparecido estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, onde deu entrada no dia 1º. A assessoria do Madre Teresa informou também que corpo será velado a partir das 23 horas no Palácio da Liberdade, sede do governo de Minas Gerais. O enterro será realizado nesta sábado em Conceição do Mato Dentro, na região central do Estado, sua cidade natal. José Aparecido foi secretário particular do ex-presidente Jânio Quadros, governador do Distrito Federal, ministro da Cultura no governo de José Sarney e embaixador do Brasil em Portugal.